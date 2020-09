Aansluiting de Karmel met Randweg West op slot: te druk en te gevaarlijk

Sloop van een ‘monument’: De Gentiaan maakt plaats voor nieuwe woningen en winkels

27 augustus BERGEN OP ZOOM - Iedereen kent het: het winkelcentrum aan Piusplein en Kastanjelaan. In 1960 luidde het de moderne tijd in, het was het eerste winkelcomplex buiten de binnenstad. In de nieuwe wijk Gageldonk West waar veel Bergenaren hun roots hebben. Vanaf volgende week gaat het tegen de vlakte: sloop van een ‘monument’.