Aanrijding met een persoon op station Bergen op Zoom: geen treinen van en naar Roosendaal

Rechtbank straft veel lager tegen Bergenaar en andere helikopter­ka­pers

13:01 BERGEN OP ZOOM/AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam heeft in de zogeheten helikopterzaak veel lagere straffen opgelegd dan het OM had geëist. De reden is dat de rechtbank het bewijs voor een poging tot kaping van een helikopter en een poging tot bevrijding van een gevangene niet geleverd achtte. Volgens de rechtbank waren de verdachten nog niet begonnen aan de uitvoering van deze misdrijven, doordat de politie ingreep. Een van hen is afkomstig uit Bergen op Zoom.