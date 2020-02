Aanpak onkruid Woensdrecht met eigen mensen om binnen budget te blijven

HOOGERHEIDE - Om onkruid in alle kernen, en de ergernis daarover, de kop in te drukken zet de gemeente Woensdrecht voortaan alleen nog eigen personeel in. Een proef in 2019 met Saver en de firma Prop verliep goed, maar zij kunnen het werk niet structureel uitvoeren binnen het beschikbare budget van 126.500 euro.

Omdat ongewenst groen veel inwoners een doorn in het oog is, werd na de crisisjaren het onderhoudsniveau weer opgeschroefd. ,,Maar omdat we niet meer chemisch mogen bestrijden, was het zoeken naar een goede methode die vergelijkbare resultaten haalt”, aldus wethouder Jeffrey van Agtmaal.

Treintje: borstelen, hete lucht of water, vegen

Vanaf mei vorig jaar werd geëxperimenteerd met een ‘treintje’ van borstelen, heet water of hete lucht en daarna een veegwagen eroverheen. Afvalverwerker Saver pakte het onkruid in Huijbergen, Calfven, Ossendrecht en Putte aan, de firma Prop deed Woensdrecht en Hoogerheide.

Geen bezuiniging op groenonderhoud

,,We zijn tevreden over de kwaliteit die zij leverden”, aldus Van Agtmaal. ,,Maar de kosten die zij zouden moeten maken om over heel 2020 het gewenste niveau te leveren, zijn niet haalbaar met het geld dat we voorhanden hebben. Dat blijft ruim 126 mille per jaar, dus daar bezuinigen we niet op, maar aanbesteden zou te duur uitpakken.”

Quote We zijn tevreden over de kwaliteit die Saver en Prop leverden tijdens de proef, maar hun kosten passen niet in ons budget Jeffrey van Agtmaal, wethouder gemeente Woensdrecht

Hulp van wijkteams

Dus kiest de gemeente er nu voor om met eigen mensen en materieel op pad te gaan. ,,Een rekensom leert dat we dan wel de vereiste kwaliteit halen binnen het budget. We krijgen daarbij hulp van de wijkteams die het nodige voorwerk doen”, aldus Van Agtmaal. ,,Voordeel is dat de lijnen korter zijn en dat we snel kunnen bijsturen als er verzoeken vanuit de kernen komen.”

De werkwijze verandert amper. ,,Behalve het borstelen is vooral ook het goed opvegen van onkruid en zaad van belang, meer nog dan het gebruik van heet water of hete lucht.”

Ontkiemen voorkomen

Het veegwerk deed de buitendienst van de gemeente vorig jaar al zelf met een nieuwe wagen van 1,5 ton. Er wordt nu wel een nieuwe machine aangeschaft die zowel kan borstelen als hete lucht kan blazen om onkruid aan te pakken. Die kosten worden over meerdere jaren uitgesmeerd. ,,We vegen nu al zand, zaad en takjes op in goten en kolken, want dat helpt om ontkiemen te voorkomen.”

Zachtere borstels waar nodig