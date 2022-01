Aanpak illegale straatraces nu vaak ‘Operatie Stofwolk’: als politie komt, stuift iedereen weg

Carnaval op zeer beperkte schaal in Woensd­recht­se kernen: ‘Geen optocht, dat wordt al snel té gezellig’

HOOGERHEIDE - Geen carnavalsoptochten met wagens dit jaar in Hoogerheide/Woensdrecht, Ossendrecht of Huijbergen. Ook in Putte is zo'n stoet vrijwel uitgesloten.

18 januari