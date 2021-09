Aanpak huurschulden moet huisuitzettingen helpen voorkomen

Delen per e-mail

,,Mensen in financiële nood hebben het gevoel de controle kwijt te zijn, maar moeten een drempel over om hulp te vragen. Anders groeit hun stapeltje ongeopende enveloppen met allerlei onheil erin alleen maar verder", weet Marc van der Steen van woningcorporatie Stadlander. Vaak gaan huurproblemen samen met schulden bij energieleveranciers, zorgverzekeraars of postorderbedrijven.

Huisuitzettingen vermijden

Met Con Mol van Woningstichting Woensdrecht en wethouder Lars van der Beek tekende Van der Steen deze week een convenant om samen groeiende schulden of zelfs huisuitzettingen te vermijden. ,,Huurachterstand is vervelend en moet opgelost worden, maar vaak zitten er meer achter", aldus Mol. ,,Hoe sneller we ingrijpen, hoe beter.”

Tijdelijke huurbevriezing kan helpen. ,,Dat geeft mensen ruimte in hun hoofd om achterliggende problemen te zien. Die lossen onze mensen graag mee op. We zijn huisvesters, geen ontruimingsbedrijf", aldus Van der Steen. Mol merkt dat de meeste mensen wel in gesprek willen.

Kosten daklozenopvang lopen op

,,Als corporaties zo'n signaal niet afgeven, kunnen wij niks", zegt Van der Beek. ,,Als inwoners bereid zijn hun schulden aan te pakken, dan helpen we graag met budgetbeheer. Want komt het tot huisuitzetting, dan lopen de maatschappelijke kosten zoals daklozenopvang soms op tot 100.000 euro. Daar wordt niemand beter van.”

Per 2021 is schuldpreventie een gemeentelijke taak. ,,Dit convenant is een landelijk verhaal, maar via het Woensdrechtse armoedepact met zo'n zestig instanties die aan vroegsignalering doen, hebben wij de voorbije jaren al veel uitzettingen voorkomen", aldus Van der Beek.