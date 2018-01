Aanpak Grindweg Woensdrecht op lange termijn, asfalt brokkelt af aan randen

Café Puts Meuleke in Ossendrecht moet weer een begrip worden

11 januari OSSENDRECHT - Café Puts Meuleke langs de Putseweg in Ossendrecht is waarschijnlijk een van de oudste cafés in de regio, in 1776 was Frans Linde de eerste kastelein. Na een paar jaar leegstand gaat het café, dat de afgelopen 242 jaar een paar keer dreigde te verdwijnen, over een maand of vier weer open. Jan van Overveld uit Hoogerheide en Linda en Bart Broeren hebben het Puts Meuleke gekocht en hebben grote plannen.