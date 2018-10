Aanpak gevaarlijke kruising Bergen op Zoom op de lange baan

,,Verbijsterend", stelt Sander Siebelink van Lijst Linssen. Zijn partij vroeg recent aan het college van burgemeester en wethouders wanneer de uitvoering van het werk zou beginnen. ,,Het is een zeer gevaarlijk kruispunt", stelt Siebelink. ,,Zeker voor fietsers en voetgangers. Het kruispunt nodigt uit tot hard rijden en het is niet duidelijk wie nu voorrang heeft", schetst hij de situatie. Er is ruimte voor een rotonde en dat zou een goede oplossing zijn, Dat vindt ook het college, maar er is geen geld.

Schandalig

Siebelink: ,,Ronduit schandalig." Volgens hem is de raad beloofd dat het werk eind 2018 zou beginnen. Op de inloopavond afgelopen voorjaar is dat bijgesteld naar tweede helft 2019. ,,En nu wordt het op de lange baan geschoven. Een heel slechte zaak. Zeker voor een gemeente die zegt verkeersveiligheid hoog in het vaandel te hebben."

Wat Lijst Linssen betreft had een rotonde op het kruispunt Jacob Obrechtlaan/Erasmuslaan voorrang moeten krijgen op de aanleg van de rotonde in Halsteren bij de Steenbergseweg die recent is opengesteld. ,,Daar is wel geld voor uitgetrokken. Terwijl de verkeersintensiteit op de Jacob Obrechtlaan veel hoger ligt."

Zeer gevaarlijk

Omwonende Jos Rommens betreurt dat het werk aan het kruispunt wordt uitgesteld. Hij gaf op de inloopavond in april al aan dat het kruispunt zeer gevaarlijk is en dat er veel te hard wordt gereden. ,,Het is erg dat de gemeente geen geld heeft voor belangrijke zaken." Wim van Geel, ook een bewoner van het gebied, hoopte eveneens dat er volgend jaar wat zou gebeuren. Hij houdt zijn hart vast voor de schooljeugd die daar veelvuldig rijdt. ,,Als er maar geen ongelukken gebeuren."

Rotonde