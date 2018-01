Aanpak Bergse binnenstad: smeerolie nodig tussen centrum en De Zeeland

In een debat over de koers voor de binnenstad brak voorman Ton Linssen een lans om te investeren in de gemeentelijke grondpositie van de brandweerkazerne. Dat 'mag wat kosten' van Linssen die graag ziet dat ook De Stoelemat wordt betrokken in dat proces. De vestiging van een grote winkeltrekker in combinatie met parkeren op deze hoek zou loop kunnen brengen tussen binnenstad en De Zeeland, aldus Linssen die bijval kreeg van VVD-fractieleider Gertjan Huismans.

Ook de PvdA pleitte voor verbinding tussen binnenstad en het gebied Zeeland/Havenkwartier. ,,Als we niet voor verbinding zorgen, hebben we straks twee binnensteden'', aldus PvdA-voorman Han Verbeem.

Wethouder Van der Velden zei allang geprobeerd te hebben een opening te krijgen bij de familie Nuijten van De Stoelemat. Tevergeefs. ,,Ik kreeg te horen dat De Stoelemat haar veel waard is en dat de zaal daar blijft, ook bij een negatief resultaat.''

Volledig scherm De Versmarkt in winkelgebouw De Zeeland is een trekker. Het is noodzakelijk dat er snel een goede verbinding komt tussen De Zeeland en de binnenstad, aldus een deel van de gemeenteraad. Lijst Linssen breekt een lans voor herontwikkeling van de locatie van de voormalige brandweerkazerne. © Henk van Ingen

Stevig ingrijpen

Toch moet het roer drastisch om, aldus Linssen die geen goed woord over had voor de 'geitenwollensokken-aanpak' van de wethouder en zijn binnenstadslab. ,,Stevig ingrijpen is nodig. Het winkelvloeroppervlak móet krimpen. Investeer niet in pappen en nat houden, maar maak samen met de provincie en pandeigenaren geld vrij om winkels echt te verplaatsen'', aldus Linssen die ook 't Vierkantje wil opofferen als winkelgebied. ,,Ambachten en vrije beroepen zijn daar meer op hun plaats.''

Quote Stop met de gei­ten­wol­len­sok­ken-aan­pak van het binnenstadslab Ton Linssen, voorman Lijst Linssen