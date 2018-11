Aannemer uit Bergen op Zoom failliet: 19 man op straat

Bij de bedrijven waren in totaal negentien personeelsleden in dienst. Die hebben allen meteen hun ontslag gekregen. ,,Dat is besloten, omdat er niet genoeg middelen zijn om de lonen van deze maand uit te betalen", vertelt curator René Hofland van het Etten-Leurse Advocatenkantoor Hofland.

Het aannemingsbedrijf is gespecialiseerd in wegenbouw, zoals bestratings-, riolerings- en grondwerk. Het werkte met name voor gemeenten en bedrijven in Midden- en West-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Op dit moment wordt gekeken of de lopende projecten afgemaakt kunnen worden of dat het door een ander bedrijf moet worden gedaan. ,,Ook bekijken we de mogelijkheid voor een eventuele overname."