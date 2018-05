Aannemer Eventum failliet, curator nu aan zet over nieuwbouwproject Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Aannemer CEC Bouw uit Eindhoven, dat Eventum bouwt in Bergen op Zoom, is failliet. Wat dat betekent voor de nieuwbouw voor Facilitair Bedrijf, ROC West-Brabant en ZuidWest TV is nog ongewis.

De bouw van het complex Aan de Dr Ir van Veenweg lag al sinds februari stil. De gemeente had de aannemer van de miljoenenklus gehaald vanwege onvoldoende kwaliteit. De afgelopen maanden hebben beide partijen onderhandeld over een schikking om te komen tot een ontbinding van de overeenkomst. ,,Het proces dat partijen met elkaar waren aangegaan vorderde gestaag en naderde de eindfase waarmee genoemd traject (ontbinding van het contract, red.) voor het zomerreces zou kunnen worden afgerond", zo schrijft het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad.

Curator

Maar eind vorige week kwam het bericht dat de aannemer uitstel van betaling had aangevraagd bij de rechtbank. Dit is echter direct omgezet in een faillissement. Martijn Versantvoort van Keizers Advocaten in Eindhoven is aangesteld als curator. Hij heeft de gemeente laten weten dat hij volgende week aan de slag gaat met het afhandelen van het faillissement. Dan wordt ook duidelijk wat het bankroet betekent voor Eventum.



Gemeentewoordvoerder Erwin Stander stelt dat het faillissement niet per definitie nog meer uitstel hoeft te betekenen. ,,Wellicht versnelt dit het proces om een nieuwe aannemer te vinden. We hoeven namelijk nu niet meer met CeC Bouw, maar met de curator afspraken te maken."

Vertraging

De nieuwbouw zou al per 1 april klaar hebben moeten zijn. Maar door allerlei tegenslagen liep de bouw flinke vertraging op. In het nieuwe complex vinden Stichting Facilitair Bedrijf, de Zoomvliet Studio, een opleiding van het ROC, en ZuidWest TV samen onderdak. De gemeente bouwt, de drie organisaties gaan huren. De bouw ging met veel tamtam in september van start. De kosten komen in de buurt van de drie miljoen euro.