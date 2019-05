Aangrijpende Joodse oorlogsverhalen in binnenstad van Bergen op Zoom

Tien jaar stekjes­markt in Bergen op Zoom: Voor 25 cent met een nieuw stekje naar huis

17:18 BERGEN OP ZOOM - Tientallen tuinliefhebbers konden hun geluk op in het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Tomatenplantjes, aardbeienplanten en kruiden als munt gingen daar als zoete broodjes. De stekjesmarkt is na tien jaar nog altijd een groot succes. ,,Ik laat me graag verrassen door bijzondere planten”, zegt Ineke Veldhuizen.