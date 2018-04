Aandacht voor moord, straatroof, drugsonderzoek en pinpasdiefstal in Bureau Brabant

De 37-jarige Mariëlle wordt maandag 22 februari 2016 rond 22.00 uur zwaargewond aangetroffen op de Helmondse Bakelsedijk in de wijk Dierdonk. Niet veel later overlijdt ze ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er met de vrouw gebeurd is en hoe ze aan de verwondingen komt, is ondanks een groot onderzoek nog steeds niet bekend. Een cold-case team buigt zich nu opnieuw over het onderzoek. De hoofdofficier van justitie in Den Bosch looft een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de oplossing.