Aandacht voor gestolen fietsen, pinpassen en babbeltrucs in Bureau Brabant

Video Zes jaar cel voor No Surrender-baas Klaas Otto

13:57 Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender, moet 6 jaar de cel in. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan witwassen van ruim 1,3 miljoen euro, valsheid in geschrifte, afpersing, zware mishandeling en bedreiging, oordeelt de rechtbank. Otto gaat in hoger beroep.