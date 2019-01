A58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom weer vrij na ongeluk

Thuiszit­ten geen optie meer op de Brabantse Wal

19:02 BERGEN OP ZOOM - Thuis zitten is geen optie meer. De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) wil zoveel mogelijk mensen op de Brabantse Wal aan het werk hebben. Alle pijlen zijn gericht op langdurig werklozen. “Of het nu betaald of vrijwillig is, het gaat erom dat mensen weer deel uitmaken van de samenleving”, zegt wethouder Barry Jacobs.