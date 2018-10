A58 op slot wegens werkzaamheden, kan dat niet anders?

'Heel drugslab' gedumpt in bos en water bij Bergen op Zoom

12:20 BERGEN OP ZOOM - Langs de Moervaart in Bergen op Zoom is maandagochtend een grote hoeveelheid drugsafval gevonden. Het gaat volgens boswachter Erik de Jonge om 'een heel drugslab'. Enkele vaten liggen in het water van De Zoom.