A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen dicht door bergen vrachtwagen

Seminar kickboksen van Robin van Roosmalen razend populair

13 januari BERGEN OP ZOOM - Kickboksen is razend populair in West-Brabant. Dat blijkt wel uit hoge opkomst voor de kickboks-seminar van vechtsporter Robin van Roosmalen (29) bij sportschool Diablo Gym in Bergen op Zoom. Een succes waar zeker een vervolg op komt, verzekert initiator Travis Schlee. Voor de deelnemers is het puur genieten. "Robin is mijn voorbeeld", zegt Dounia Abdellati.