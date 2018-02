A4 zorgt voor betere luchtkwaliteit

BERGEN OP ZOOM - De A4 brengt schone lucht. Dat is de conclusie van wethouder Yvonne Kammeijer naar aanleiding van uitgebreid onderzoek dat is uitgevoerd naar de luchtkwaliteit in de stad.

,,De luchtkwaliteit in onze stad is aanzienlijk beter dan in de Randstad en voldoet ruimschoots aan de wettelijke normen'', legt de wethouder uit over de situatie in de stad.

Halsterseweg

In het verleden was er een plek waar het niet zo goed met de luchtkwaliteit was gesteld: de Halsterseweg in Halsteren. Daar stonden de auto's dagelijks in de file. Omdat zowel het verkeer naar Halsteren zelf als verkeer richting Steenbergen en verder over deze weg moest rijden. Maar sinds de aanleg van de A4 is ook op die plek de kwaliteit van de lucht goed heeft het onderzoek uitgewezen, aldus Kammeijer. Dat onderzoek is uitgevoerd door het bureau milieumonitoring van het ministerie van infrastructuur en milieu. ,,Door de aanleg van de A4 is de verkeersintensiteit op de Halsterseweg dermate afgenomen dat we aan de normen voldoen.''

De A4 ging open eind 2014. Enkele jaren eerder ging het stukje van Bergen op Zoom tot Lepelstraat, aangeduid als de omleiding Halsteren, al open.

Wind

Verdere verbetering van de luchtkwaliteit in de stad zit er volgens haar niet meer in. Wat er aan verontreiniging in de lucht zit 'wordt voor het leeuwendeel van elders aangevoerd met de wind'. ,,En kan niet lokaal worden beïnvloed. Het is dan ook nauwelijks mogelijk om de luchtkwaliteit nog verder te verbeteren met lokale maatregelen'', stelt ze vast.

Vrachtwagens

Dat er minder verkeer over de Halsterseweg rijdt sinds de aanleg van de A4 wordt beaamd door bewoner Henk Melkert. Maar het is volgens hem nog steeds druk. ,,Maar niet zo erg meer als vroeger. Er zijn piekmomenten dat het erg druk is. En er rijden veel vrachtwagens over de Halsterseweg, zien we. Waarschijnlijk omdat op de navigatie de A4 niet staat aangegeven.'' In de avonduren en 's nachts is het rustiger, zegt hij. ,,Maar dan wordt er veel harder gereden.''