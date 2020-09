A4 tussen Hoogerheide en Bergen op Zoom dicht na ongeluk

woensdrechtse wielerzomer Daan Vansint­maar­tens­dijk pakt sluitstuk; Timo de Jong eindwin­naar

12 september De aanval loonde zaterdagavond in Huijbergen, waar de Woensdrechtse Wielerzomer van vijf coronakoersen werd afgesloten. Daan Vansintmaartensdijk (22) rondde in het grensdorp een aanval van 80 kilometer succesvol af. In de eindspurt kreeg hij zijn medevluchter Jarno Gmelich Meijling op de knieën. Het eindklassement van de Wielerzomer ging naar Timo de Jong, wiens leidende positie niet meer in gevaar kwam.