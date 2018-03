A4 bij knooppunt Markiezaat richting Antwerpen vrijdagavond tijdelijk afgesloten

update Zwangere vrouw verliest kort geding tegen Bravis ziekenhuis

9 maart BREDA/BERGEN OP ZOOM - Een hoogzwangere vrouw die via een kort geding wilde afdwingen dat zij poliklinisch onder leiding van haar eigen verloskundige kan bevallen in het Bravis ziekenhuis, is door de rechtbank Breda in het ongelijk gesteld. Dat is vrijdagmiddag bekendgemaakt.