90s No Limits in Bergen op Zoom: ‘Een euforisch en heel fout tijdperk’

Vrolijke muziek om op mee te springen, dat definieert de jaren ’90 voor veel bezoekers van 90s No Limits in Bergen op Zoom. Tickets zijn allang uitverkocht. Wat is toch de aantrekkingskracht van de nineties ? ,,Er was nooit gezeik of gedoe, iedereen kwam voor een leuke avond”, vertelt dj Hilco Slik.

Een euforisch tijdperk. Zo beschrijft organisator René Hopmans de jaren ’90. ,,Alles wat er in die tijd gemaakt is, is vrolijk”, vertelt hij. ,,En die hunkering naar vrolijke tijden is er altijd.” Draai de muziek van dj Paul Elstak of de Vengaboys en iedereen is tevreden. ,,Of ze nou 18 of 50 zijn, iedereen vindt die vrolijke muziek leuk.”

Daarom trekt het evenement ook veel jongeren, die de jaren ’90 niet altijd bewust hebben meegemaakt. ,,Alles van vroeger komt weer terug bij de jongeren van nu. Het slaat een generatie over. Ze houden ook van foute muziek en de jaren ’90 was, met alle respect, een heel fout tijdperk”, vertelt Hopmans lachend.

Quote De houdbaar­heid van plaatjes uit de jaren ’90 is gewoon langer dan die van muziek van nu Hilco Slik

In die tijd gingen veel mensen uit het zuiden van het land naar België om te stappen. ,,Je reed eerder naar België dan naar de Randstad. Daar was het nachtleven. Om middernacht kwam je een discotheek binnen en om 7.00 uur ’s ochtends ging je weer naar huis”, blikt hij terug.

Onbereikbaar

Terwijl iedereen toentertijd helemaal opging in de muziek en de sfeer, staat het gros van de festivalbezoekers tegenwoordig met zijn telefoon in zijn handen. ,,Toen was je blij dat je naar muziek kon luisteren. Dat is ook iets waar mensen naar terug verlangen: dat ongedwongen leven zonder telefoons waarop je altijd bereikbaar bent. Het ongedwongen feesten met elkaar, zoals je dat toentertijd deed.”

De tiende editie van 90s No Limits verkocht sneller uit de ooit. ,,Iedereen wil het huis uit en genieten van de eerste feesten sinds corona. Daarnaast hebben we ons concept iets aangepast. Naast de grote feesttent, hebben we tenten waar het draait om de muziek uit de zero’s. Zo kunnen jongeren met hun hele familie komen, want wat zij kennen, kennen hun ouders ook.”

Slechte muziek

De muziek uit dat tijdperk zijn echte guilty pleasures, weet dj Hilco Slik. ,,Voor wie het bewust heeft meegemaakt, is het hartstikke nostalgisch. Even teruggrijpen naar je jeugd, een bepaalde periode in je leven. En de jongeren houden er ook van. Ik draai regelmatig op feesten waar jongeren muziek van decennia geleden komen aanvragen. De houdbaarheid van plaatjes uit de jaren ’90 is gewoon langer dan die van muziek van nu. Wat nu een hit is, hoor je over een paar jaar niet meer.”

,,Er werd eigenlijk alleen maar slechte muziek gemaakt toen”, zegt hij lachend. ,,Het was allemaal grappig, een beetje gimmicky. Happy hardcore is nog steeds populair en ook Paul Elstak vindt iedereen nog steeds prachtig. Er veranderde qua muziek veel in die tijd, omdat ze begonnen met het gebruiken van computers. Er is ook een hoop rommel gemaakt, hoor. Als je dat nu hoort denk je: stond dit ooit echt in de top 10? Vonden we dit allemaal leuk?”

Optimisme

Het is niet alleen de muziek waar mensen met een warm gevoel op terugkijken. De rest van de wereld veranderde ook. Slik: ,,Er waren veel ontwikkelingen: de mobiele telefoons kwamen in opmars, spelcomputers werden ontwikkeld en op tv kwamen meer kanalen. De wereld ging steeds meer open en iedereen kon elkaar sneller bereiken. Bovendien zat het economisch gezien op veel vlakken mee. Het kon niet op. Daar associëren mensen de jaren ’90 mee.”

Volledig scherm Dj Hilco Silk op een eerdere editie van 90s No Limits © gratis

Aangezien Slik niet uit het zuiden van het land komt, liggen zijn stapherinneringen bij Amsterdamse discotheken die nu niet meer bestaan. ,,De Roxy en Escape”, geeft hij als voorbeeld. ,,Het was heel wat als je daar binnen was. Je had geen downloadmogelijkheden en er was geen Spotify of YouTube. Als je wilde dansen op toffe muziek, moest je de deur uit.

,,Dat begon ook veel vroeger. Om 21.30 uur moest je je al naar binnen persen omdat het zo druk was. Dat is nu wel anders, nu begint het feest pas tegen middernacht. Een groot verschil tussen toen en nu: er was nooit gezeik of gedoe. Iedereen kwam om een leuke tijd te hebben.”

90s No Limits: 14 mei op Evenemententerrein de Boulevard in Bergen op Zoom. Tickets voor het evenement zijn uitverkocht.