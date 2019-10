90's No Limits viert tiende editie met festival

BERGEN OP ZOOM - Charly Lownoise & Menthal Theo, 2Unlimited, Vengaboys. In tien jaar 90's No Limits zijn er al veel artiesten en dj’s in de festivaltent voorbij gekomen. Volgend jaar is de tiende editie alweer en organisator Focus Events pakt flink uit, vertelt René Hopmans.

Zo komen er twee extra podia, naast de grote feesttent op de Boulevard. ,,Een area waar guilty pleasures uit de jaren 90 gedraaid worden, met onder andere het Q-Music Foute Uur. De andere richt zich op de Belgische discotheken die populair waren in de jaren ‘90. Headliner daar is Pat B, die in zo’n beetje alle discotheken wel heeft gedraaid.” In de grote tent een programma zoals voorgaande jaren. Met als buitenlandse act SNAP!. Paul Elstak sluit het festival af. Het hele programma wordt woensdag bekendgemaakt.

Veranderend evenementenlandschap

,,In 2011 begonnen we met een feestje voor 1700 mensen”, herinnert Hopmans zich. Artiesten op die eerste editie: 2 Brothers on the 4th Floor en Mental Theo onder andere. ,,Daarna is het uitgegroeid naar 4.500. Er zijn mensen die nog nooit een editie hebben overgeslagen.”

Het evenementenlandschap is in die periode wel veranderd. Zo is er, zeker na de economische crisis, veel meer keus voor feestgangers. ,,We hebben de kaartjes dit jaar al vrij vroeg in de verkoop gedaan. We merkten dat er vraag naar was. Mensen willen nu alvast plannen wat ze gaan doen volgend jaar.”

Populariteit