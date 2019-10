9 oktober 1944: Langzaam maar gestaag rukken de Canadezen op

Dagboek van de bevrijdingDe geallieerde troepen deden er 75 jaar geleden ruim een maand over om de bezetter uit West-Brabant te verdrijven. Hoe verliep die weg naar de bevrijding? Deze kroniek in 36 delen beschrijft het van dag tot dag. Vandaag het negende deel: 9 oktober 1944.

Frie Renard, de enige overlevende van de groep die is gearresteerd en geëxecuteerd na de inval op de boswachterswoning op de Vloeiweide bij Rijsbergen, zit al dagen vast in de Chassékazerne in Breda. Hij deelt een cel met een handlanger van leutnant Steinmeier, Lodewijk de Coster. De Coster probeerde Renard uit te horen. Renard wordt vandaag uiteindelijk vrijgelaten.

Handelsvergunning ingetrokken

De kolenhandelaren van CV De Vereenigde Brandstoffenhandelaren (DVB) aan de Terheijdenseweg 2 in Breda verkeren ondertussen in mineurstemming. Ze hebben te horen gekregen dat hun handelsvergunning met onmiddellijke ingang is ingetrokken door het Rijkskolenbureau in Den Haag 'vanwege herhaalde overtredingen van de voorschriften'. Welke regels ze met voeten hebben getreden, valt niet op te maken uit een mededeling in het Rotterdamsch Nieuwsblad. Maar inwoners van de stad die een contract hebben met DVB hoeven zich geen zorgen te maken, omdat 'de aflevering van brandstoffen op de gewone wijze doorgaat'.

Zorgen zijn er des te meer bij de Canadezen in Hoogerheide, die met man en macht aanvallen van de Duitsers proberen af te slaan. Tot drie keer toe verdrijven de Duitsers de geallieerden bijna helemaal uit het inmiddels zwaar beschadigde dorp. Maar even zoveel maal worden ze teruggedrongen bij het kruispunt Nieuwseweg-Duinstraat.

Een andere groep Canadezen zoekt met behulp van gidsen van het verzet vanuit Ossendrecht een alternatieve route richting Kreekrakdam, dwars door de ondergelopen polders over hoger gelegen polderwegen. Langzaam maar gestaag rukken ze op terwijl ze onder vuur liggen van Duitse geschut.

Gevechten rond Woensdrecht

De felle gevechten rond Woensdrecht missen hun weerslag op Fijnaart en omgeving niet. De Duitsers brengen overal versterkingen aan in afwachting van wat gaat komen.