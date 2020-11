85 bewoners van Nieuwe ABG hebben corona, maar verpleeghuis blijft open: ‘Sluiting willen we koste wat kost voorkomen’

Dertigste editie Roparun vindt volgend jaar alleen nog maar plaats in Nederland

15:31 De dertigste editie van de Roparun vindt vanwege de coronacrisis volgend jaar alleen nog maar in Nederland plaats. De startlocatie voor het evenement is in Landgraaf en de finish in Rotterdam. Roparun NL wordt gehouden in het pinksterweekend van 22 tot en met 24 mei.