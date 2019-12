82-jarige man op snorfiets overleden na aanrijding met tractor in De Heen

West-Brabantse proeftuin voor zorginnova­tie: zelfs luiers krijgen een slimme clip

11:30 ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Het zijn niet de fijnste momenten voor ouderen en zorgpersoneel. Vervanging van luiers kost niet alleen veel tijd, maar zorgt ook voor ongemak en gedoe. Een slimme clip aan de luier biedt uitkomst. De clip geeft via tablet of smartphone aan de verzorgende door wanneer het tijd is voor verschoning.