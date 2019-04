80 jaar oud, maar kapper Hair Jolie in Bergen op Zoom breidt fors uit

BERGEN OP ZOOM - Of hij ooit iets anders wilde worden dan kapper? Daar moet Piet van Seters (74) om lachen. ,,Profvoetballer?'' Maar nee, het was kapper en dat is het altijd gebleven. ,,Ik heb na de Mulo nog wel even bij De Holland gewerkt, maar daar vond ik niet veel aan. Dus ik naar mijn vader. 'Pa ik wil wel kapper worden'. 'Dat is prima, maar niet bij mij in de zaak', was zijn antwoord.''

En dus ging Piet jr., want vader heette ook Piet, in Eindhoven in opleiding. Daarna werkte hij bij verschillende kappers voor hij in 1969 Kapsalon Van Seters aan de Zuisingel overnam, door zijn vader in 1939 begonnen.

Dat is precies 80 jaar geleden en dat jubileum valt toevallig samen met een flinke uitbreiding. Want dochter Marjorie Jüch, die de zaak sinds 2012 runt onder de naam Hair Jolie, heeft ook het naastliggende pand, ooit kruidenier De Gruyter, erbij kunnen kopen.

Koningin Máxima

Op 11 mei worden tegelijkertijd het jubileum en de uitbreiding gevierd. In het nieuwe deel komt straks de Hair Jolie Keune Academy, met workshops van beroemde haarstylisten, zoals die van Koningin Máxima, of de kappers die de voetballers van Ajax van hun flitsende looks voorzien. Hair Jolie heeft straks bijna drie keer zoveel stoelen en een aparte barbiershoek.

Daarmee is de cirkel rond, want scheren was vroeger een belangrijke activiteit bij Van Seters, blikt Piet terug. ,,Voor de eerste trein van acht uur zat het hier al helemaal vol met mannen die zich elke dag kwamen laten scheren, met het mes. Ik heb dat ook nog geleerd.'' Marjorie: ,,Dat leerde je toch op een ballon? Als die niet meer klapte, was je geslaagd?'' Piet: ,,Welnee.'' Marjorie: ,,Dat heb jij mij altijd wijsgemaakt!''

Vroeger zaten de dames in de krullers

Van Seters en Hair Jolie hebben altijd bovenop alle vernieuwingen gezeten. Als een van de eerste salons in Nederland gingen ze aan de slag met extensions en haarwerken, ook nu nog een belangrijke activiteit, die in handen is van Marjories partner Frank de Groot. Op de Krabbenfoor had Piet een speciaal podium laten bouwen waar het hele team extensions stond te zetten. Marjorie: ,,Duizend op een dag. Ik had er blaren van op mijn vingers.'' Haar moeder Els Lucas, ook kapper: ,,Na een dag was je helemaal high van de oploslijm die daar toen nog bij werd gebruikt.'' Marjorie: ,,Nu is juist alles organisch en op basis van kruiden.''