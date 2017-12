Acht hennepkwekerijen opgerold in regio: onderzoek na tip over niet besneeuwd dak leidt tot aanhoudingen

Breda

In een woning aan de Stoutenburgstraat in Breda werd een kwekerij gevonden waar meerdere keren was geoogst. Er stonden 142 potten. De politie had eerder via Meld Misdaad Anoniem een melding gekregen dat er geen sneeuw op het dak lag. Voor de politie was dat een reden een onderzoek in te stellen. Er werden twee personen aangehouden. Ook nam de politie een auto in beslag.