75 jaar pechhulp door wegenwacht: medewerkers over beroemde pechvogels en opmerkelijke vondsten

IJsfestijn Steenber­gen gaat niet door: 'Vrijwilli­gers en bezoekers niet blootstel­len aan corona’

STEENBERGEN - Het IJsfestijn in Steenbergen gaat dit jaar weer niet door. Dat betreurt de organisatie, aldus Julien van Meer, voorzitter van Stichting IJsfestijn Steenbergen. ,,Het is heel erg jammer, maar we hebben er begrip voor. De veiligheid moet kunnen worden gewaarborgd en dat is momenteel niet haalbaar.”

9 november