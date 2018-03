650 pc's en 700 beeldschermen van de gemeente Bergen op Zoom naar Stichting Samenwerken

Alle ambtenaren zijn begin deze week overgestapt op een laptop. Ze hebben die zelf mogen aanschaffen en daartoe een bedrag per persoon gekregen van hun werkgever. ,,Met een laptop kunnen onze mensen nu overal werken. Via het principe van bring your own device ( neem je eigen apparaat mee, HvI) hebben ze die zelf kunnen uitzoeken. De oude apparatuur was aan het einde van de economische levensduur en afgeschreven", zegt wethouder Ad Coppens.

Hergebruik

'Teletubbies'

Marco Klaassen van Stichting Samenwerken is erg blij met de apparatuur. ,,Een klein deel proberen we weer aan de praat te krijgen. De Teletubbies halen we uit elkaar. Dat zijn pc's die op Windows XP draaien, daar kunnen we niets meer mee. Met name de moederborden zijn erg interessant omdat daar onder meer zilver, goud, koper en elektromotoren in zitten. Wat we er exact voor krijgen, hangt af van de grondstofprijzen. Die variëren per dag. Maar gemiddeld halen we 20 tot 25 euro uit een pc. Met name de oude exemplaren zijn interessant omdat daar meer edelmetaal in is gebruikt dan in nieuwe pc's."