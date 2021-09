65 gram hennep gevonden tijdens nachtelijke controle in Heerle

Interview Bezuinigin­gen én corona doen Cees Meijer besluiten een punt te zetten achter zijn culturele carrière

31 augustus BERGEN OP ZOOM - Wie kent hem niet? Cees Meijer (65), een begrip in cultureel Bergen op Zoom. Van stadsschouwburg De Maagd, het Markiezenhof tot het CKB. Hij was de man erachter. Was want Meijer stopt na 45 jaar.,,Natuurlijk hebben de coronapandemie én de bezuinigingen die de cultuursector boven het hoofd hangen daar een rol in gespeeld.”