64-jarige man verzet zich hevig bij aanhouding in Nieuw-Vossemeer

Kruisland­se super blijft in de familie

10:49 KRUISLAND - De dorpssupermarkt in Kruisland blijft in de familie. Bas (38) en Fanny (40), de zoon en dochter van Kees (64) en Bertha (62) Schrauwen zetten de COOP supermarkt voort. De winkel houdt knap stand in het sterk veranderde winkelklimaat. "De bakkerij is onze troef", aldus Kees.