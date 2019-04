61 garageboxen Bergen op Zoom snel verkocht, GaragePark bouwt er 58 extra

Nieuwe beschuldi­ging ontucht: scoutslei­der uit Bergen op Zoom ontkent

13:01 BREDA/BERGEN OP ZOOM - Anderhalf jaar geleden werd een scoutsleider uit Bergen op Zoom veroordeeld vanwege ontucht met een 14-jarige jongen. Toen iemand dat te horen kreeg, zei hij dat het bij hem ook was gebeurd. Hij deed aangifte en daardoor is donderdag bij de rechtbank in Breda nog eens vijftien maanden cel geëist. De verdachte, die in de vorige strafzaak deels bekende, ontkent nu alles.