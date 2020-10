6 miljoen voor sport is te veel: Bergen praat met clubs over zware bezuinigingen

BERGEN OP ZOOM - De bijna 6 miljoen euro die Bergen op Zoom jaarlijks uitgeeft aan sport, moet grofweg 1,5 à 2 miljoen omlaag vanwege de enorme bezuinigingsoperatie die de gemeente wacht. 47 clubs praten mee over de opties, in december moet de raad kiezen uit diverse scenario's.

Om financieel gezond te worden moet er de gemeente Bergen op Zoom over de hele linie structureel 15 miljoen bezuinigd worden, ofwel 223 euro per inwoner. Ook sport moet daar een bijdrage aan leveren. Volgens de Bergse wethouder Barry Jacobs wordt jaarlijks omgerekend 88 euro per inwoner uitgegeven aan sport. ,,Bij gemeenten van onze grootte is dat gemiddeld maar 61 euro. Die richting moeten wij ook op."

Grootste kostenpost vormen beheer en onderhoud van sportaccommodaties, gymzalen en sporthallen, zo'n 3,7 miljoen per jaar. Er komt net geen miljoen terug aan huur. De exploitatie van de zwembaden De Schelp en De Melanen beloopt 1,5 miljoen, die van de Fitfabriek 0,5 miljoen. En dan gaat er nog 2 tot 3 ton aan subsidies naar clubs en evenementen.

Inmiddels zijn 27 binnen- en 20 buitensportclubs uitgenodigd om op 27 en 28 oktober vragen, zorgen en ideeën te spuien tijdens een inbelspreekuur. Jacobs benadrukt het belang van sport om jong en oud te laten bewegen en voor de sociale samenhang. ,,Qua bewegingsonderwijs ligt er zelfs een wettelijke taak. Maar we moeten iets.”

Van zes naar vijf sportparken

De grootste klapper maken kan door één van de zes sportparken te schrappen. ,,Dat scheelt in onderhoud en er komt ruimte voor woningbouw of bedrijven", aldus Jacobs. ,,Maar we moeten niet de illusie wekken dat je zomaar een club kunt oppakken en elders neerzetten. Dat kost tijd en mogelijk moet je eerst nog investeren in een extra veld of parkeerruimte. Maar op termijn ben je goedkoper uit.”

Jacobs loopt niet vooruit op namen. ,,Club A kan naar locatie B, maar misschien kan je ook aan locatie A iets toevoegen. Dat moet uit het overleg met de clubs blijken. We stimuleren samenwerking en efficiënter accommodatiegebruik, maar gaan als politiek nooit over fusies van clubs, dat is altijd aan de leden.”

Onderhoud en inkoop samen doen

De gemeente kan ook besparen door onderhoud, beheer en energielasten bij de clubs te leggen. ,,Bij RKSV Halsteren loopt al een proef, die krijgen een bedrag omdat ze zelf het onderhoud doen. In overleg met alle voetbalclubs en de KNVB kwamen al voorbeelden op tafel van samen onderhoud, energie of ballen inkopen. Dit is het moment om door te pakken.”

Jacobs acht de tennisclubs in staat hun eigen broek op te houden. ,,De vraag is of en hoe we precies verzelfstandiging vorm kunnen geven.” Ook naar de toekomst van de twee zwembaden wordt gekeken. ,,Belangrijke voorzieningen, maar hou je ze allebei zelf open, stoot je ze af? Ook die discussie voeren we.”

Kantines en hallen breder benutten

Verder wordt gekeken naar een breder gebruik van sportkantines. ,,Als er in een kern of wijk verder niet zo veel voorzieningen zijn om iets te drinken, waarom zou je daar dan niet kunnen kaarten of bridgen? Qua binnensport zijn we verplicht om bewegingsonderwijs mogelijk te maken, maar een sporthal kan ook als wijkaccommodatie dienst doen."

Jacobs beseft dat clubs worstelen met voldoende vrijwilligers, inkomsten en corona. ,,Maar ik merk dat ze wel mee willen denken. In december is niet alles duidelijk, maar kiest de raad uit de scenario's wel de richting die we opgaan.”