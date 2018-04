50 vaten met drugsafval gedumpt in Halsteren

Nieuwe lekkage bij Doel: Bergse politicus wil naar Brussel

17:02 BERGEN OP ZOOM - Een lekkage in het koelsysteem van kernreactor Doel 1, in het nucleaire deel van de centrale, is voor Evert Weys de druppel. De fractieleider van GBWP uit Bergen op Zoom wil met medestanders uit heel West-Brabant en België liefst nog voor de zomer in Brussel gaan demonstreren voor directe sluiting van Doel.