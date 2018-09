50 jaar Groen van Prinstererschool Dinteloord

DINTELOORD - ,,We gaan het samen vieren, de school bestaat 50 jaar.'' zongen twee honderd leerlingen van de Groen van Prinstererschool in Dinteloord gistermiddag bij de afsluiting van een feestelijke jubileumweek.

De belangstelling van ouders op het schoolplein is groot bij de uitvoering van een muzikale vliegreis rond de wereld en de onthulling van een kunstwerk. De hele ochtend is onder leiding van Natasja en Walter Barkhuysen-Tacke van de Klankenkaravaan geoefend. Groep 1 en 2 reisden af naar Azië, 3 en 4 naar Australië, 5 en 6 naar Brazilië en 7 en 8 naar Afrika.

Kunstwerk

Na het muziek maken en zingen nodigt directeur Remco Blom iedereen uit naar de zijkant van de school te komen waar tot voor kort beeldjes van een jongetje, een meisje en een konijn op de muur zaten. ,,Ze hebben alle drie een gebroken been of pootje.'', vertelt Blom. ,,Toch zoeken we een mooi plekje voor ze in de school.'' Noah, Loïs en Jelle mogen met wethouder Esther Prent, Stéphane Cépèro, voorzitter College van Bestuur Lowys Porquinstichting, en oud leerling Jacqueline Breure een kunstwerk onthullen. De leerlingen zijn gekozen vanwege hun leeftijd. ,,Ze zijn van 25 februari, 12,5 april en 5 oktober. De dag vermenigvuldigt met de maand maakt vijftig.'', legt Blom de keuze uit.

Opening

Breure is uitgenodigd omdat ze vijftig jaar geleden als zesjarig meisje aanwezig was bij de opening van de protestant christelijke school aan de Helfrichstraat. ,,We liepen met alle kinderen van de oude naar de nieuwe school.'', weet ze zich nog goed te herinneren. ,,Het jongste jongetje en ik als jongste meisje mochten vooraan lopen met de Nederlandse vlag en de sleutel van de school.''

De zes onthulden gisteren een groot schilderwerk van kunstenaar IWAZ. ,,Van tekeningen die jullie hebben gemaakt is in het geheim dit grote kunstwerk op de muur geschilderd.'', vertelt Blom.

Drukke week