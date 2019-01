5 keer ‘daar word je blij van’ op de meest depressieve dag van het jaar

Dat schijnt in 2005 zo te zijn uitgerekend door psycholoog Cliff Arnall. Hij ontwikkelde (volgens criticasters in opdracht van een reisorganisatie) een formule, waaruit volgens hem bleek dat de derde maandag van januari de dag is waarop mensen zich het meest down voelen; de eerste goede voornemens zijn al mislukt, de vakantie is nog erg ver weg, het is nog steeds vroeg donker en het is de start van weer een nieuwe werkweek. Kortom: genoeg redenen om je ellendig te voelen.

Maar er zijn dus ook een hoop mensen die het fenomeen Blue Monday afdoen als flauwekul. Zo zou de formule van Arnall niet deugen en zou die hele dag niet meer zijn dan een ordinaire marketingtruc van de reisbranche, waarvoor Arnall zich zou hebben laten lenen. Want hoe de meest negatieve dag van het jaar beter te bestrijden dan met het boeken van een mooie vakantie?

Waar of niet, jaren later is Blue Monday ook in Nederland uitgegroeid tot een begrip. Maar er is in West-Brabant gelukkig meer dan genoeg om vrolijk van te worden. Vijf keer ‘daar word je blij van’ op de meest depressieve dag van het jaar.

Baby Thomas

Quote Thuis kunnen we echt even tot rust komen en voor het eerst een gezinnetje zijn Dorien Janse, kersverse moeder van Thomas Blue Monday de meest depressieve dag van het jaar? Niet voor Dorien (28) en Danny (37) Janse, zij beleven die dag nog steeds vanaf een roze wolk. Zaterdagochtend nog in het Moeder Kind Centrum van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom, sinds zaterdagmiddag weer lekker thuis in Hoogerheide. Woensdag om iets voor negen uur 's ochtends is namelijk hun zoontje Thomas geboren. Op wie de kleine nou eigenlijk het meest lijkt, daar zijn ze het nog niet helemaal over eens. Dorien: ,,De een zegt op papa, maar de ander zegt weer dat Thomas toch meer mijn neus heeft.’’

Waar de kersverse ouders het wel over eens zijn: hoe eerder ze naar huis mogen, hoe liever. Dorien: ,,Daar kunnen we echt even tot rust komen en voor het eerst een gezinnetje zijn.’’ Daarbij is papa Danny de bank in het ziekenhuis waar ie sinds woensdag op slaapt, ook wel beu. Nee, het enige blauwe dat maandag in huize Janse te zien zal zijn, zijn blauwe muisjes.

Volledig scherm Roosendaal - 19-1-2019 - Foto: Pix4Profs/Marcel Otterspeer - Geen Blue Monday voor Celesta Broos. Zij scoorde bij Sep in Roosendaal een kleurrijke carnavalsoutfit. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Aftellen naar de leut

Quote Blue Monday? Ach, een maandag als alle anderen Piet Pruijmboom De ultieme remedie tegen een van de meest depressieve dagen van het jaar? Da's simpel voor Brabanders: carnaval! Leutkeutels beginnen langzaam maar zeker al de tintel in hun tenen te voelen, want over een paar weken barst het feest al weer los. Maar ja, er moet vaak nog wel even een nieuwe outfit geritseld worden. Een prima manier om de donkerste dag van het jaar letterlijk wat kleur te geven.

Neem bijvoorbeeld Celesta Broos (26) uit Standdaarbuiten. Samen met Piet Pruijmboom (32) struint ze bij Sep Feestartikelen in Roosendaal langs rekken vol vrolijke pakjes. ,,Dit wordt mijn eerste carnaval hier’’, zegt ze. Wat het geworden is? Een bontgekleurd glitterjasje. Met een das met het Roosendaalse motto ‘A'k jou nie aar‘. Piet rekent het goed. Zelf is ie een echte Tullepetaon en houdt ie al jaren vast aan zijn stofjas. Of ie eigenlijk bezig is met Blue Monday? ,,Welnee, een maandag als alle anderen.’’

Volledig scherm Ludo van den Bergh (links) van Brasserie Leijnse schenkt zijn gasten nog eens bij. We worden namelijk wel degelijk gelukkig van eten. © Pix4Profs/Tonny Presser

Een bord geluk

Quote Of eten helpt tegen somberheid? Nou ja, uit eten gaan is behalve lekker ook vooral heel gezellig. Dus ik denk het wel Ludo van den Bergh, Brasserie Leijnse Kan eten gelukkig maken? Wetenschappers hebben zich jarenlang in deze vraag vastgebeten en het antwoord is: ja. Ingewikkeld verhaal, maar het heeft te maken met het stofje dopamine. Je maakt dopamine aan, wanneer je dingen doet die volgens de hersenen beloond moeten worden. Dopamine zorgt voor een gevoel van genot. Dat kun je van van alles krijgen: van sporten, seks, maar ook van eten.

Reden voor verschillende restaurant om vanavond speciale Blue Monday-menu's te serveren, met flinke kortingen. Eet gewoon weg, die somberheid! Wie er zoal meedoen? Brasserie Leijnse in Bergen op Zoom, Restaurant Huys van Roosevelt in Oud-Vossemeer en Bontekoe en Café Sientje in Breda. Voor Ludo van den Bergh van Leijnse is het zijn eerste Blue Monday-menu. ,,Het leek me wel eens grappig. Of eten helpt tegen somberheid? Nou ja, uit eten gaan is behalve lekker ook vooral heel gezellig. Dus ik denk het wel.’’

Volledig scherm De spelertjes van TSC mogen de wei weer in na de winterstop. © Steven van Beek

Eindelijk de wei weer in

Quote Blue Monday? Nou, daar hebben wij geen last van. Voor de jongens maakt het weer niet uit en vandaag is het lekker buiten Lenny, voetbalmoeder ,,De jongens zijn altijd enthousiast als ze weer mogen voetballen en dan zijn wij het ook”, glundert Lenny, de moeder van Luuk uit TSC J012-1 . Samen met Linda -de moeder van Stan uit TSC J012-3- kijkt ze deze ochtend naar de wedstrijd tussen die twee teams; een concurrentiestrijd die zijn weerga niet kent. ,,Deze leeft inderdaad. Heel veel jongens zitten bij elkaar in de klas, dus verliezen is echt not done. Gisteren was Jaël uit 3 bij ons. Luuk raadde ‘m aan eens lekker laat naar bed te gaan”, grijnst Lenny. Blue Monday? ,,Nou, daar hebben wij geen last van. Voor de jongens maakt het weer niet uit en vandaag is het lekker buiten.”

Met een heet kopje koffie staan ze met een tiental andere ouders aan de zijlijn. In de kantine, boven, zitten nog eens een tiental ouders in de warmte aan de koffie. Het voetbalseizoen begint weer, tot enthousiasme van kind en ouder. ,,En vanmiddag ga ik nog naar het volleybal van mijn andere kind kijken, mijn zaterdagen zijn goed gevuld”, wijst Linda op haar agenda.

Volledig scherm breda-foto : Pix4Profs-Ron Magielse De familie Verbeeten uit Breda is gelukkig met hun berg aankopen in de sale. Bovendien is meneer Verbeeten niet zo van het shoppen, dus nu is hij weer voor een hele tijd klaar. © Pix4Profs-Ron Magielse

Shop een lach op je gezicht

Quote Blue Monday is zo’n onzin. Kijk om je heen. Overal lachende gezichten, toch? Sandra Soetens Volop vrolijke gezichten in de Bredase binnenstad. Wellicht dat de flinke kortingen hier dat Blue Monday-gevoel wegnemen. Bij de Spaanse straatmuzikant Borja Catanesi wordt zelfs een voorzichtig dansje gewaagd. Moeder Sandra en dochter Michella Soetens uit Breda hebben in ieder geval een vruchtbaar shopmiddagje. ,,Maar shoppen is niet persé goed voor je humeur. Straks past niks je, daar word je verdrietig van hoor.” Aan de twinkeling in de ogen van Michella te zien is dat vandaag niet aan de hand. Ze gaat vooral met haar moeder op pad. ,,Want ik vertrouw blind op haar oordeel. Zij speelt altijd de doorslaggevende factor in de keuzes die ik maak.”