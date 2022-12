4Evergreen Steenbergen bouwt units werknemers op eigen terrein

Tien jaar

De gebouwen mogen er tien jaar blijven staan, mogelijk vijftien jaar, zegt Marc Govers van Blueblox. ,,In West-Brabant is dit ons eerste project, maar we zijn momenteel met zo’n twintig gemeenten in gesprek over tijdelijke woongebouwen, onder meer in Etten-Leur. Voordeel voor groentetelers is dat ze vaak ruimte hebben om op eigen terrein te bouwen. Dat versnelt de procedure.”