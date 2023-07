48 uur op de barkruk bij feestje De Biezen: zere konten en een biertje erbij

Politie luidt noodklok over werkdruk: ‘Nergens is druk op agenten zo groot als in West-Bra­bant’

WEST-BRABANT - Nergens in het land is de druk op de politie zo groot als in district De Markiezaten. Dat blijkt uit een landelijk, intern onderzoek. Drugscriminaliteit, ontspoorde jongeren en een toename van verwarde personen leggen steeds meer beslag op het politiekorps in westelijk West-Brabant. ,,Je politiehart doet echt pijn als je nee moet verkopen.”