450 kilo asperges voor Voedselbank die noodkreet slaakt: ‘Mensen lijden echt honger in ons land’

Binnenkort kunnen we weer over de Kraaijen­berg uitkijken: in brand gestoken toren wordt hersteld

6:00 BERGEN OP ZOOM - Na brandstichting is de uitkijktoren op de Kraaijenberg al bijna een jaar buiten gebruik. Nog steeds zijn her en der zwartgeblakerde stukken hout te zien. Ondertussen is het herstel in volle gang, in de werkplaats vooral.