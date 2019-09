41 kilo marihuana in bestelbusje op A4 bij Hoogerheide

‘Rotonda Tricolore’ siert de Zoomdam bij Bergen op Zoom

19:34 BERGEN OP ZOOM - Bij 'tricolore’ kun je denken aan de Italiaanse vlag, driekleurenpasta of een voetballer van Willem II. En sinds donderdag ook aan de ‘Rotonda Tricolore’ bij de Zoomdam in Bergen op Zoom. Daar is asfalt in de kleuren zwart, rood en geelbruin gedraaid voor de toplaag op het knooppunt.