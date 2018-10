400 handtekeningen ingezameld voor veilig verkeer Dinteloord

Volgens inwoners van de straat is de veiligheid namelijk in het geding. Oorzaak is de A4. ,,Na afronding van de snelweg is onze straat een sluiproute geworden voor verkeer”, zei Takken. De auto’s rijden te hard, terwijl de weg populair is bij fietsers en wandelaars. Na werkzaamheden in de kern Dinteloord vorig jaar is het aantal automobilisten dat de weg heeft ontdekt, gestegen. Ze gaan van en naar de snelweg over de smalle weg.

Handhaving

De bewoners hebben meermaals aan de bel getrokken. Onder andere bij de wijkagent. In de afgelopen jaren is in elk geval een bord geplaatst om aan te geven dat de weg alleen voor bestemmingsverkeer is. Dat heeft volgens de inwoners niet geholpen. ,,En de wijkagent handhaaft te weinig. Hij vindt dat er geen problemen zijn”, zegt Takken.

Hij was samen met een aantal inwoners, waaronder Jeroen Metske, naar de raadsvergadering gekomen. Ze hopen dat de politiek hun problemen nu eindelijk serieus neemt. Een tijdje geleden had Tim Huisman van D66 al vragen gesteld over de situatie. Het college gaf toen aan dat er geen maatregelen genomen zouden worden, omdat er geen sprake is van een ‘schrijnende situatie’. Uit tellingen bleek dat de toegestane snelheid niet is overtreden, zei het college toen. Ook het aantal verkeersbewegingen was gering.

Niet de enigen

Dat niet alleen de inwoners de situatie onveilig vinden, blijkt wel uit het grote aantal ingezamelde handtekeningen, zeggen Takken en Metske. Passanten, fietsers en hardlopers hebben de petitie allemaal ondertekend. Takken: ,,Het is dan ook een populair rondje om een ommetje te maken. Je doet er een uurtje over.”