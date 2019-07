40 Maanden cel geeïst tegen Ossendrechter voor cokesmokkel

De harddrugs is in februari 2017 in de Rotterdamse haven aangetroffen in een container met afgedankte autodeuren. De Ossendrechter, die een transportbedrijf runde, had de schroot geïmporteerd uit de Antillen. ,,Omdat ik dacht daar hier subsidie voor te kunnen krijgen’’, meldde hij de rechter.

De harddrugs is ontdekt na een anonieme tip dat de bij hoog en laag ontkende Van G. cocaïne in schroot naar Nederland transporteert. ,,Ik ben een hardwerkende man, die helemaal tegen drugs en drugsgebruik is’’, zei hij in de rechtszaal.

Justitie eist de celstraf ook voor de vondst van een dubbelloops hagelgeweer in zijn woning, die Van G. zou hebben gekocht om aan de muur te hangen. Daags na de ontdekking van de drugs luisterde de politie in een Van der Valk restaurant in Ridderkerk een gesprek af tussen de Ossendrechter, een kennis van hem en twee anoniem gebleven personen. Daarin werd – volgens de aangever - het verlies van de partij drugs besproken en een tactiek voor ‘een verhaaltje’ bij de politieverhoren.

Omdat vervoer van de container met drugs met een straatwaarde van 1,3 miljoen euro door het bedrijf van de Ossendrechter was geregeld en hij de verzender en ontvanger was, denkt justitie dat hij de eigenaar is. Ter zitting meldde de aanklager dat Van G. enige tijd in België in voorarrest zat, nadat uit een partij ananassen uit Zuid-Amerika 300 kilo coke opdook.

De Ossendrechter zou de loods hebben gehuurd, waarheen de vracht moest. De melding dat hij ook in die zaak vervolgd zal worden als verdachte, kwam voor Van G. als een bliksemschicht bij helder hemel. ,,Dan zal ik zeker worden vrijgesproken'', zei hij.