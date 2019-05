‘380kV-lijn bij buisleidingstraat aanmerken als knelpunt’

Morgen is dé dag: Bravis ziekenhuis wordt rookvrij

12:19 BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Het Bravis ziekenhuis is vanaf morgen rookvrij. Waarom er voor vrijdag 31 mei gekozen is als startdatum van de maatregel? Die dag staat genoteerd als Wereld Niet Roken Dag. Er mag niet meer gerookt worden in de gebouwen en op de buitenterreinen van het ziekenhuis.