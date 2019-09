38 weggebruikers gaan over de schreef op Zeelandweg-Oost in De Heen

‘Rent a Boa’: Woensd­recht­se leerlingen sturen boa’s op pad

8:00 OSSENDRECHT - In basisschool de Meulenrakkers in Ossendrecht is gisterochtend het project ‘Rent a Boa’ van start gegaan. Hierbij kunnen de Woensdrechtse burgers de bijzonder opsporingsambtenaar (boa) inhuren om gezamenlijk problemen in de wijk op te lossen, zoals overlast van parkeren, hondenpoep en zwerfafval.