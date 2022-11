35 kilo cocaïne ontdekt in verborgen ruimte van bestelbus in Bergen op Zoom

Zonder auto vanuit het dorp naar de dokter? Trek er maar flink wat tijd voor uit

BREDA – Met de bus naar het ziekenhuis, huisarts of school? Trek er maar flink wat tijd voor uit als je in een klein (Brabants) dorp of buitengebied woont. De auto is er praktisch onmisbaar om snel cruciale voorzieningen te bereiken, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

6 november