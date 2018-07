35 jaar na brief uit Amerika is standbeeld voor Prinses Paulientje er

Langzaam verdwijnen de kauwgombal­le­n­au­to­ma­ten uit het straat­beeld

8:29 BREDA/STEENBERGEN - Hij is zo gewoon, dat niet opvalt hoe bijzonder hij eigenlijk is. De kauwgomballenautomaat in de Bredase Sophiastraat. Ooit hingen zulke snoepmachientjes aan talloze gevels. Nu is dit de laatste in Breda.