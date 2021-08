35 fietsers rijden sponsortocht om geld in te zamelen voor onderzoek naar taaislijmziekte

Guusje

Elk jaar staat een CF-patiënt centraal bij de tocht. Dit jaar is de de achtjarige Guusje uit Udenhout de ambassadeur van de sponsortocht. De fietstocht is te volgen via de facebookpagina Fietsen voor en tegen Cystic Fibrosis of via www.theairteam.nl.



Wie de tocht wil sponsoren kan een mail sturen naar info@theairteam.nl. Als tegenprestatie wordt er dan reclame gemaakt voor het bedrijf dat sponsort in de nieuwsbrief, de facebookpagina en via de website. Hoe meer sponsors hoe lager de inschrijfkosten voor de deelnemers.



Fietsen4Air maakt onderdeel uit van Stichting The Air Team CF. Sinds 2018 heeft deze stichting de ANBI-status. Wie rechtstreeks een donatie wil geven voor dit goede doel door een deelnemer of het team te sponsoren, kan dat doen via deze link.



Voor verdere informatie kan men een mail sturen naar info@theairteam.nl of contact opnemen met: Richard van der Mast 06-28901235.