33 parkeerplekken én een kiss-and-ride bij nieuwe school Woensdrecht: is dat te veel?

Geen sluitings­tijd met bar in eigen huis of tuin: ‘Vaak is het bij ons aan de bar leuker dan in de horeca’

16:19 In coronatijd was de horeca lang gesloten en nog steeds gelden er beperkingen zoals de sluitingstijd (om 00.00 uur naar huis) en het coronatoegangsbewijs. Wat doen kroegtijgers, stamgasten en toogplakkers om het toch gezellig te hebben? Een aantal maakte van de nood en deugd en bouwde een café in eigen huis of tuin.