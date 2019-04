3000 Kleuters krijgen prentenboek Kikker en de wethouder leest hem voor in Halsteren

Man rijdt met volle snelheid door rood in Bergen op Zoom, negeert stopteken en springt uit auto

10:45 BERGEN OP ZOOM - Een bestuurder heeft dinsdagnacht in Bergen op Zoom heel wat verkeersovertredingen gemaakt. Zo reed de man door rood, reed hij 100 kilometer per uur in de bebouwde kom, negeerde hij een stopteken en sprong hij uit zijn auto om vervolgens op de vlucht te slaan voor agenten.