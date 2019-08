30 graden, maar in Putte lopen ‘levende sneeuwpoppen’

PUTTE - Het leek wel of er zaterdagmiddag levende sneeuwpoppen rondliepen in Putte. Maar van sneeuw was bij een temperatuur van rond de 30 graden geen sprake. Het waren kinderen die zich vermaakten bij de schuimparty op een grasveld langs de Beukendreef in Putte.

Daar werd voor het achtste achtereenvolgende jaar Ter Land ter Zee en in Putte, gehouden. Een jaarlijkse spelmiddag, georganiseerd door de stichting Jeugd en Jongerenwerk Putte (JJWP). Het evenement was eerst gepland voor vorige week zaterdag, maar door de natte en koele weersverwachting werd het evenement een week verschoven. ,,En daar hebben we geen spijt van", zegt Gino Ketelaars van JJWP.

Het evenement trok zaterdag rond de 500 bezoekers. Niet alleen kinderen maar ook ouders en opa's en oma's waren aanwezig om te kijken hoe de jeugd zich vermaakte. De kinderen rende van de ene naar de andere opblaasbare attractie en bij bijna al die attracties speelde water en schuim een hoofdrol. Zo was er ondermeer een schuimglijbaan van ruim dertig meter lang, spijkerbroekhangen boven een waterbak en een groot overdekt springkasteel.

Volledig scherm © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Wat ontbrak was een rodeostier. ,,Dat is jammer", zegt Ketelaars, ,,Want het thema dit jaar is western. Omdat we ons evenement een week hebben opgeschoven was de rodeostier helaas niet meer leverbaar", vertelt Ketelaars terwijl hij bezig is met maken van suikerspinnen die gretig aftrek vinden. Voor de jeugd is het geen gemis. Voor hen is de schuimglijbaan de meest aantrekkelijke attractie. De jongste jeugd vermaakt zich in een zwembad of in de zandbak.

‘Mag niet verdwijnen’

,,Een leuk evenement dat niet mag verdwijnen", vertelt een moeder die haar kind in de zandbak nauwlettend in de gaten houdt. Ketelaars zegt dat de Puttenaren voorlopig niet hoeven te vrezen dat het evenement zal verdwijnen. ,,We zitten als JJWP nog vol met nieuwe ideeën voor de Putse jeugd". Nieuw is dit jaar een foodtruck. ,,Dit was een schaftkeet die we gratis hebben gekregen en hebben omgebouwd tot foodtruck waarin we frites en snacks kunnen bakken.‘’

Demis Hermans van JJWP zegt dat het evenement er is voor heel Putte, en daarmee bedoelt hij ook de kinderen uit de aangrenzende Belgische dorpen Kapellen en Stabroek. ,,We zijn samen een groot dorp met ruim 11.000 inwoners". Hij schat dat zeker de helft van de bezoekers afkomstig is van over de grens. ,,Maar voor ons bestaat die grens niet", lacht hij. Waar ze bij het JJWP op hopen, is de komst van jonge vrijwilligers. ,,We zijn met veertien vrijwilligers en de meeste zijn vijftigplussers", zegt Ketelaars.