30 beschermde, dode vogels gedumpt in natuurgebied bij De Heen: 'Ik snap hier niets van'

We hadden regen in Brabant en hier viel het meest

12:39 De droogte houdt nog even aan, maar maandagavond werden Brabant, Zeeland en Zuid-Holland toch nog even verrast door een paar regenbuien. Veel was het niet, maar het zuidwesten van Brabant had in de omgeving van Bergen op Zoom wel een klein record te pakken. Daar viel 8.3 mm regen volgens Buienradar.